В Пензе учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием в 2020 году Образование

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Ученики начальных классов школ Пензы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием с сентября 2020 года. Об этом заявил мэр Андрей Лузгин.

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«Задачу нужно выполнить к 1 сентября 2020 года», — сказал он в ходе совещания, посвященного реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось в администрации Пензы в минувший четверг, 16 января.

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Андрей Лузгин поручил подчиненным проанализировать количество потенциальных получателей данного вида социальной поддержки и сумму расходов из бюджета города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 января в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы, направив на это денежные средства из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и местного.

Глава государства акцентировал внимание на том, что при наличии соответствующей инфраструктуры в школах бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года, в остальных случаях — не позднее 1 сентября 2023 года.