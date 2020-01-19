В олимпиаде по астрономии примут участие 35 школьников из Пензенской области Образование

Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. 35 учащихся 9–11 классов примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, это меньше, чем годом ранее.

Читайте также

Астрономия возвращается в пензенские школы

«В 2019 году в региональном этапе олимпиады приняли участие 44 школьника. Двое — Андрей Аверьянов и Роман Малов прошли на всероссийский уровень», — пояснили в ведомстве, уточнив, что по итогам состязаний Андрей Аверьянов стал призером.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году участники от Пензенской области будут демонстрировать свои знания на всероссийской олимпиаде во второй раз.

Региональный этап пройдет на базе губернского лицея в Пензе в понедельник, 20 января.