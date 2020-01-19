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В олимпиаде по астрономии примут участие 35 школьников из Пензенской области

10:15 | 19.01.2020 | Образование

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Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. 35 учащихся 9–11 классов примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии в Пензенской области.

В олимпиаде по астрономии примут участие 35 школьников из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, это меньше, чем годом ранее.

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«В 2019 году в региональном этапе олимпиады приняли участие 44 школьника. Двое — Андрей Аверьянов и Роман Малов прошли на всероссийский уровень», — пояснили в ведомстве, уточнив, что по итогам состязаний Андрей Аверьянов стал призером.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году участники от Пензенской области будут демонстрировать свои знания на всероссийской олимпиаде во второй раз.

Региональный этап пройдет на базе губернского лицея в Пензе в понедельник, 20 января.

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