Прокуроры выявили факт искусственного дробления закупок в пензенском лицее №2 Образование

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Факт искусственного дробления закупок выявлен в лицее современных технологий управления №2 города Пензы.

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«Установлено, что 1 октября 2019 года между учреждением и индивидуальным предпринимателем было заключено три договора поставки продуктов питания на сумму около 380 тыс. рублей каждый. То есть в один день между одними и теми же сторонами сделки заключено три аналогичных договора на общую сумму более 1,1 млн. рублей. При этом все они направлены на достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же юридическое лицо», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что также в ходе проверки выявлено нарушение требований закона в отношении сроков оплаты поставленного товара.

«Так, в двух договорах с субъектом малого предпринимательства на поставку мебели был предусмотрен срок оплаты товара в течение 30 рабочих дней вместо предусмотренных 30 календарных», — пояснила собеседница агентства.

Представитель надзорного ведомства отметила, что также были допущены нарушения при определении условий о расчете пени в случае ненадлежащего исполнения договоров.

По словам Светланы Артамоновой, по итогам проверки руководителю лицея было внесено представление об устранении нарушений, акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, два работника привлечены к дисциплинарной ответственности.