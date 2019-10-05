Контракты на усиление ограничителей проезда на Московской заключены с нарушением — УФАС Общество

Пенза, 5 октября 2019. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала нарушением закона о «Защите конкуренции» действия управления ЖКХ Пензы и индивидуального предпринимателя по заключению трех контрактов на выполнение работ по усилению парковочных барьеров «Сфера-2» в Пензе.

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Согласно материалам, размещенным на сайте антимонопольного ведомства, документы были подписаны в один день — 26 марта 2018 года.

Два контракта были заключены на сумму 96 тыс. 784 рубля каждый, а третий — на 50 тыс. 496 рублей.

Они предусматривали выполнение одних и тех же действий — демонтаж ранее установленных конструкций, их транспортировку к месту проведения работ, заполнение полости бетоном и возвращение парковочных барьеров на место.

Все манипуляции требовалось провести в период по 2 апреля 2018 года. В качестве места выполнения работ была указана улица Московская в Пензе.

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В связи с этим комиссия УФАС пришла к выводу о том, что имело место искусственное дробление закупки на общую сумму 244 тыс. 64 рубля, чтобы не проводить конкурентные процедуры и заключить контракты с единственным поставщиком.

Довод УЖКХ о том, что заключение данных контрактов было обусловлено срочностью работ с целью обеспечения антитеррористической безопасности мест пребывания граждан, специалисты УФАС не сочли значимым.

Поскольку на момент принятия решения по данному делу стороны исполнили обязательства по контрактам, предписание им выдаваться не будет.

Материалы переданы должностному лицу управления ФАС России по Пензенской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных лиц.