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В Пензенской области стартовал этап международного конкурса среди изучающих ТРИЗ

09:52 | 21.01.2020 | Образование

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Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Школьный этап международного конкурса по теории решения изобретательских задач «Кубок ТРИЗ саммита – 2020» стартовал в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал этап международного конкурса среди изучающих ТРИЗ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он проводится по номинациям: «Изобретательство», «Фантазирование», «Знание инструментов ТРИЗ», «Исследования в ТРИЗ» и «Видеоролики по ТРИЗ». Этот этап продлится по 4 февраля.

Авторы лучших работ пройдут в региональный тур и поборются за право принять участие в решающем этапе конкурса.

Победители будут определены в трех возрастных категориях — среди учащихся 8–10, 11–14 и 15–17 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в 2019 году по итогам международного этапа учащиеся региона завоевали три гран-при, а также заняли восемь первых, десять вторых и четыре третьих места.

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