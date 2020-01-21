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В Неверкино торжественно открыт новый детский сад

14:40 | 21.01.2020 | Образование

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Неверкино, 21 января 2020. PenzaNews. Новый детский сад, рассчитанный на 100 мест, торжественно открыт в селе Неверкино Пензенской области во вторник, 21 января.

В Неверкино торжественно открыт новый детский сад

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, здание дошкольной образовательной организации построено в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав нацпроекта «Демография».

Работы на объекте были завершены в декабре 2019 года.

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Детсад рассчитан на две группы детей ясельного возраста и три группы для воспитанников постарше. В здании имеются медицинский и пищевой блоки, зал для музыкальных и спортивных занятий. На прилегающем участке обустроена детская площадка с пятью теневыми навесами.

Согласно данным портала госзакупок, 24 октября 2018 года администрация Неверкинского района в лице главы Юрия Моисеева и ООО «Север» в лице директора Тиграна Погосяна заключили контракт на строительство детского сада на 100 мест.

Его цена составила более 86 млн. рублей.

Работы требовалось выполнить до 1 октября 2019 года.

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