Детсад на 400 мест начнут строить на улице Антонова в Пензе в 2020 году Образование

Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Строительство детского сада на 400 мест планируется начать на улице Антонова в Пензе в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 28 января.

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По его словам, управление капитального строительства Пензы уже объявило электронный аукцион с целью определения компании, которая займется разработкой проектной документации.

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Вице-мэр добавил, что заключить контракт намечено до 1 марта, а получить положительное заключение экспертизы на проектную документацию — в августе.

«К строительству приступим в текущем году, чтобы к 1 сентября следующего года объект ввести в эксплуатацию», — сказал Магомед Агамагомедов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 января 2020 года мэр Пензы Андрей Лузгин, комментируя результаты работы по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, заявил, что остро проблема стоит только в микрорайоне ГПЗ-24.