Олег Куроедов назначен директором пензенского колледжа транспортных технологий Образование

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Бывший руководитель многофункционального молодежного центра Пензенской области Олег Куроедов назначен директором колледжа транспортных технологий с понедельника, 3 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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По словам Олега Куроедова, новую должность он рассматривает как некий вызов, поскольку она означает решение иных задач и более серьезную ответственность.

«Наверное, необходимо двигаться дальше», — отметил он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

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Олег Куроедов добавил, что колледж транспортных технологий достаточно успешно функционирует, поэтому каких-либо кардинальных перемен не планируется.

Он уточнил, что после детального изучения текущей ситуации предстоит заняться решением хозяйственных вопросов, приобретением нового оборудования, оснащением дополнительных мастерских и лабораторий.

Отвечая на вопрос о том, с какими чувствами он оставил работу в «ММЦ», Олег Куроедов пояснил, что с этим учреждением был связан довольно длительный этап его жизни.

«Это поприще, на котором я 4,5 года трудился. Трудился, безусловно, отдавая всего себя. Поэтому, безусловно, с чувством определенной грусти покинул это заведение, но понимаю, что [...] коллектив остался достаточно слаженный, компетентный, который способен в дальнейшем решать поставленные перед ним задачи», — сказал собеседник агентства.