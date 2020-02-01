Олег Куроедов освободил пост директора пензенского многофункционального молодежного центра Образование

Пенза, 1 февраля 2020. PenzaNews. Директор государственного автономного учреждения «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Олег Куроедов освободил занимаемую должность.

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«Вот и подошел к концу мой последний рабочий день в качестве директора молодежного центра. 4,5 года интересной и яркой работы, сотни мероприятий, тысячи молодых и талантливых индивидуальностей. Спасибо за доброту и помощь всем, кто был рядом в этот период!» — написал он на своей странице в Facebook в минувшую пятницу, 31 января.

При этом Олег Куроедов не уточнил, какую должность он займет после увольнения из «ММЦ».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Олег Куроедов был депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Избирательная комиссия региона в июне 2015 года передала ему мандат, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Ивана Белозерцева, назначенного указом президента России врио губернатора.

В июле 2015 года Олег Куроедов стал директором ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области».

В настоящее время он является секретарем железнодорожного местного отделения «Единой России». Входит в состав президиума регполитсовета партии.