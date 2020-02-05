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Михаил Скипский в Пензе займется подготовкой участников игры «Что? Где? Когда?»

16:50 | 05.02.2020 | Образование

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Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский будет в Пензе на протяжении трех дней — с 10 по 12 февраля — готовить победителей первого регионального этапа игры «Что? Где? Когда?» к участию в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди школьников. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Михаил Скипский в Пензе займется подготовкой участников игры «Что? Где? Когда?». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В течение трех дней он проведет обучающие занятия, а 12 февраля — итоговый игровой турнир», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что обучение будет организовано в рамках шестой смены в центре по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

«В завершении смены 14 февраля состоится второй региональный этап игры «Что? Где? Когда?», победитель которого будет представлять Пензенскую область в финале интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, которая пройдет в Йошкар-Оле 2–3 марта», — пояснили в министерстве.

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