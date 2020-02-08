Две команды из Пензенской области прошли в полуфинал конкурса «Учитель будущего» Образование

Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Две команды из Пензенской области прошли в полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего», который является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

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Одна из них представляет школу №16 города Кузнецка. В ее состав входят Ольга Барабанова, Ольга Барсукова и Юлия Севастьянова.

Вторая команда объединяет учителей гимназии №216 «Дидакт» города Заречного Екатерину Бондарь, Марию Фадину и Светлану Бурлакову.

Всего в очный этап пробились 50 лучших команд Приволжского федерального округа. В ходе полуфинала в Уфе им предстоит пройти очередные испытания, по итогам которых будут определены 12 команд-финалистов.

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Конкурс «Учитель будущего» проводится впервые. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию кадров.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов — программа совершенствования профессионального мастерства.

Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.