Самарская фирма займется капремонтом школы в Спасске за 88,5 млн. рублей Образование

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Самарская компания «Стройнефть» признана победителем электронного аукциона на проведение капитального ремонта учебного корпуса основной общеобразовательной школы города Спасска Пензенской области.

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Контракт с данной организацией будет заключен на сумму более 88,5 млн. рублей.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, финансирование работ планируется осуществлять из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального.

Капитальный ремонт требуется завершить до 30 ноября 2020 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капитальный ремонт основной школы города Спасска будет выполнен при поддержке федерального бюджета. Как объект с большой степенью износа здание вошло в государственную программу «Развитие образования».

В корпусе, где располагается школа Спасска, 110 лет назад — в декабре 1909 — начала функционировать женская гимназия. Впоследствии учреждение неоднократно меняло свой статус. В качестве основной общеобразовательной школы оно действует с 1 сентября 2009 года.

Предполагается, что в 2020 году на время капитального ремонта школа будет переведена в здание бывшего профессионально-технического училища.