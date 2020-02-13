В Пензе в 2019 году на ремонт учреждений образования потрачено 220 млн. рублей Образование

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 220 млн. рублей, выделенные из бюджетов разных уровней, потрачены в Пензе в 2019 году на капитальный и текущий ремонт учреждений образования, обеспечение их антитеррористической защищенности, приобретение оборудования и разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

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«Выполнено достаточно большое количество работ: ремонт асфальтового покрытия — у 20 учреждений, замена оконных блоков — в 73, ремонт кровли — в 29», — перечислил он некоторые виды работ, представляя отчет о деятельности управления образования Пензы в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам в четверг, 13 февраля.

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При этом Юрий Голодяев обратил внимание на то, что, например, указанный в отчете ремонт кровли вовсе не означает ее полное обновление на конкретном объекте.

«Практически мы латаем самые сложные, самые аварийные места», — пояснил он.

Начальник управления добавил также, что при выборе учреждения для проведения ремонта в текущем году учитывается возможность сдать его в полной готовности к новому учебному году.

«Потребности в ремонте значительно выше. Вы об этом знаете», — сказал Юрий Голодяев, обращаясь к депутатам.