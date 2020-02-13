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Бюджет Пензы не покрывает расходы детсадов и школ на хознужды на сумму около 94 млн. рублей

19:20 | 13.02.2020 | Образование

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Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере около 94 млн. рублей не предусмотрены в бюджете Пензы на 2020 год на приобретение хозяйственных, моющих средств и канцтоваров для муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

Бюджет Пензы не покрывает расходы детсадов и школ на хознужды на сумму около 94 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, на эти цели для школ в бюджете города заложено по 500 рублей из необходимых 1,5 тыс. рублей в расчете на одного ребенка.

Юрий Голодяев пояснил, что для полного покрытия расходов необходимо добавить по 1 тыс. рублей на каждого из 52 тыс. 914 школьников Пензы — 52 млн. 914 тыс. рублей.

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«В детских садах картина иная. Мы выделяем 180 рублей на хозяйственные нужды, [...] а необходимо выделять 1 тыс. 567 рублей», — сказал Юрий Голодяев, представляя отчет о деятельности управления образования Пензы в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам в четверг, 13 февраля.

Он уточнил, что недостающая сумма для детсадов составляет 40 млн. 780 тыс. рублей.

«С одной стороны, мы требуем соответствия дошкольных образовательных учреждений современным санитарным нормам, а денег на это мы не выделяем. Ежегодно в своем докладе я об этом говорю. Пока вот по школам решили. По детским садам, к сожалению, нет», — отметил начальник управления образования Пензы.

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