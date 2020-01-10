Пензенский губернатор в очередной раз потребовал исключить поборы в школах Образование

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в очередной раз акцентировал внимание министра образования региона Александра Воронкова и глав местных администраций на недопустимости поборов в школах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несмотря на мое жесткое требование и оперативное реагирование на информацию о фактах сбора денег с родителей школьников, меры, принимаемые к директорам школ, классным руководителям, допускающим такие нарушения, сведения о поборах все же есть», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 10 января.

В подтверждение своих слов Иван Белозерцев зачитал поступившее через одну из соцсетей обращение жителя Кузнецкого района, в котором содержится жалоба на действия учителя, собиравшего с родителей «суммы с тремя нулями».

Читайте также

Бездействие чиновников от образования оставило безнаказанными лиц, занимавшихся поборами

«Поборов с родителей в школах быть не должно», — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев неоднократно требовал от чиновников решить проблему поборов в образовательных организациях. Эта тема затрагивалась на совещаниях еще в 2016 и 2017 годах.

В августе 2019 года министр образования региона Александр Воронков сообщил, что после того, как в очередной раз был озвучен запрет собирать с родителей учащихся деньги на нужды учреждений, количество жалоб на поборы в школах Пензенской области увеличилось. В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил разбираться в каждой ситуации и в случае подтверждения информации наказывать виновных.