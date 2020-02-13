EN
20:08:17 Четверг, 13 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на ремонт учреждений образования требуется 826 млн. рублей

19:46 | 13.02.2020 | Образование

Печать

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. 826 млн. рублей требуется для проведения ремонта учреждений образования Пензы, обеспечения их антитеррористической защищенности и модернизации материально-технической базы, при этом на 2020 год заложено лишь около 165 млн. рублей. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

В Пензе на ремонт учреждений образования требуется 826 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«План выхода из этой ситуации зависит от финансирования», — сказал он, представляя отчет о деятельности управления образования Пензы в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам в четверг, 13 февраля.

Читайте также

В Пензе в 2019 году на ремонт учреждений образования потрачено 220 млн. рублей

Юрий Голодяев пояснил, что управление со своей стороны проводит необходимую подготовительную работу, чтобы в случае выделения необходимых денежных средств оперативно решить первоочередные задачи, в частности, по устранению замечаний надзорных органов.

«Мы сделали проектно-сметную документацию на 291 млн. рублей, в том числе и на комплексный капитальный ремонт ряда образовательных учреждений: школы №35, №57, сейчас готовим школу №27, а дальше все будет зависеть от выделенных денег. На благоустройство территорий у нас сделана на 47 млн. рублей почти проектно-сметная документация. То есть мы-то готовы», — отметил он.

Загрузка...
Читайте также
В детсадах Пензы придется заменить игровое оборудование, установленное в 1980-е годы В Пензе около 70% педработников имеют высшую и первую категории
Количество воспитанников в детсадах Пензы по итогам 2019 года выросло В Пензенской области на поддержку участников зарубежных выставок направят 4 млн. рублей
Мошенник выманил у жителя Шемышейки около 260 тыс. рублей Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на «Продэкспо-2020»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама