В Пензе на ремонт учреждений образования требуется 826 млн. рублей Образование

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. 826 млн. рублей требуется для проведения ремонта учреждений образования Пензы, обеспечения их антитеррористической защищенности и модернизации материально-технической базы, при этом на 2020 год заложено лишь около 165 млн. рублей. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

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«План выхода из этой ситуации зависит от финансирования», — сказал он, представляя отчет о деятельности управления образования Пензы в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам в четверг, 13 февраля.

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Юрий Голодяев пояснил, что управление со своей стороны проводит необходимую подготовительную работу, чтобы в случае выделения необходимых денежных средств оперативно решить первоочередные задачи, в частности, по устранению замечаний надзорных органов.

«Мы сделали проектно-сметную документацию на 291 млн. рублей, в том числе и на комплексный капитальный ремонт ряда образовательных учреждений: школы №35, №57, сейчас готовим школу №27, а дальше все будет зависеть от выделенных денег. На благоустройство территорий у нас сделана на 47 млн. рублей почти проектно-сметная документация. То есть мы-то готовы», — отметил он.