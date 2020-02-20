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На создание доступной среды в трех детсадах и школе-интернате направят около 5 млн. рублей

16:30 | 20.02.2020 | Образование

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Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Около 5 млн. рублей будет направлено на создание условий для обучения детей-инвалидов в четырех учреждениях Пензенской области в рамках госпрограммы «Доступная среда» в 2020 году.

На создание доступной среды в трех детсадах и школе-интернате направят около 5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, 4,3 млн. рублей поступит из федерального бюджета, еще 374 тыс. рублей предусмотрено в областном.

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«На выделенные средства будут оборудованы пандусы, подъемники, специализированные санитарные комнаты, а также приобретено оборудование», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в программу вошли три детских сада — №110 «Страна чудес» в Пензе, «Лукоморье» в Засечном, №3 в Шемышейке, а также нижнеломовская школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

Государственная программа «Доступная среда» реализуется в Пензенской области с 2012 года.

За это время были адаптированы 39 образовательных организаций: 22 общеобразовательные школы, семь школ-интернатов для обучающихся по адаптированным программам, восемь детсадов и два учреждения допобразования.

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