На создание доступной среды в трех детсадах и школе-интернате направят около 5 млн. рублей Образование

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Около 5 млн. рублей будет направлено на создание условий для обучения детей-инвалидов в четырех учреждениях Пензенской области в рамках госпрограммы «Доступная среда» в 2020 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, 4,3 млн. рублей поступит из федерального бюджета, еще 374 тыс. рублей предусмотрено в областном.

Читайте также

Валерий Тимошкин предложил провести конкурс лучших практик по созданию доступной среды

«На выделенные средства будут оборудованы пандусы, подъемники, специализированные санитарные комнаты, а также приобретено оборудование», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в программу вошли три детских сада — №110 «Страна чудес» в Пензе, «Лукоморье» в Засечном, №3 в Шемышейке, а также нижнеломовская школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

Государственная программа «Доступная среда» реализуется в Пензенской области с 2012 года.

За это время были адаптированы 39 образовательных организаций: 22 общеобразовательные школы, семь школ-интернатов для обучающихся по адаптированным программам, восемь детсадов и два учреждения допобразования.