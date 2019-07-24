Валерий Тимошкин предложил провести конкурс лучших практик по созданию доступной среды Общество

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Тимошкин выступил с инициативой проведения конкурса лучших практик по созданию доступной среды.

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Он выразил мнение, что по аналогии с конкурсом «Лучший двор, лучший дворник» организатором на уровне города могла бы выступить администрация Пензы, а после того, как на муниципальном уровне удастся выявить положительные примеры создания безбарьерной среды для инвалидов, подключиться к состязанию должны и районы области.

«Доступная среда — это не только пандусы», — отметил Валерий Тимошкин, комментируя данную инициативу ИА «PenzaNews».

По его словам, при подготовке положения о конкурсе необходимо учитывать, что по закону доступ к социально значимым объектам должен быть обеспечен для всех групп инвалидов, в том числе с нарушениями слуха и зрения.

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Отвечая на вопрос о том, по каким именно критериям следует проводить оценку, Валерий Тимошкин подчеркнул, что это необходимо решать коллегиально с привлечением активистов ВОИ, способных выразить экспертное мнение.

Член регионального штаба ОНФ предположил, что в первый раз конкурс можно провести по районам Пензы, в каждом из которых проанализировать обустройство жилых домов, социальных учреждений, остановочных павильонов, перекрестков и тротуаров.

Собеседник агентства указал, в частности, на необходимость оценить результаты программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по которой замена лифтов, на его взгляд, нередко производится без учета интересов маломобильных групп граждан.

Кроме того, Валерий Тимошкин обратил внимание на национальный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого также необходимо создавать условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов выразил надежду на то, что мэрия Пензы поддержит инициативу о проведении городского конкурса, что в свою очередь поможет привлечь внимание к проблеме создания доступной среды.