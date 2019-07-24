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Валерий Тимошкин предложил провести конкурс лучших практик по созданию доступной среды

16:31 | 24.07.2019 | Общество

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Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Тимошкин выступил с инициативой проведения конкурса лучших практик по созданию доступной среды.

Валерий Тимошкин предложил провести конкурс лучших практик по созданию доступной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он выразил мнение, что по аналогии с конкурсом «Лучший двор, лучший дворник» организатором на уровне города могла бы выступить администрация Пензы, а после того, как на муниципальном уровне удастся выявить положительные примеры создания безбарьерной среды для инвалидов, подключиться к состязанию должны и районы области.

«Доступная среда — это не только пандусы», — отметил Валерий Тимошкин, комментируя данную инициативу ИА «PenzaNews».

По его словам, при подготовке положения о конкурсе необходимо учитывать, что по закону доступ к социально значимым объектам должен быть обеспечен для всех групп инвалидов, в том числе с нарушениями слуха и зрения.

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Отвечая на вопрос о том, по каким именно критериям следует проводить оценку, Валерий Тимошкин подчеркнул, что это необходимо решать коллегиально с привлечением активистов ВОИ, способных выразить экспертное мнение.

Член регионального штаба ОНФ предположил, что в первый раз конкурс можно провести по районам Пензы, в каждом из которых проанализировать обустройство жилых домов, социальных учреждений, остановочных павильонов, перекрестков и тротуаров.

Собеседник агентства указал, в частности, на необходимость оценить результаты программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по которой замена лифтов, на его взгляд, нередко производится без учета интересов маломобильных групп граждан.

Кроме того, Валерий Тимошкин обратил внимание на национальный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого также необходимо создавать условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов выразил надежду на то, что мэрия Пензы поддержит инициативу о проведении городского конкурса, что в свою очередь поможет привлечь внимание к проблеме создания доступной среды.

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