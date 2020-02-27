Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроектов в Пензенской области Образование

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения бюджетного законодательства, допущенные в регионе при реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

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«Установлено, что министерство образования Пензенской области в 2019 году приняло решение о предоставлении администрациям муниципальных районов межбюджетных трансфертов для создания в общеобразовательных организациях в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом. Однако необходимые правовые акты, подтверждающих соблюдение условий о софинансировании расходных обязательств из местных бюджетов, приняты не были», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что аналогичные нарушения были допущены при выделении средств администрациям Кузнецка и Городищенского района в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

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«Кроме того, министерством не была соблюдена установленная формула расчета объема субсидий. Не обеспечено 24-часовое онлайн-видеонаблюдение за строительством детских садов. Не выполнялись требования к содержанию соглашений о предоставлении субсидий, срокам их заключения. Не был обеспечен контроль за ежеквартальным поступлением от органов местного самоуправления отчетов, допускались иные нарушения», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что в связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», по результатам рассмотрения которого начальник одного из структурных подразделений министерства оштрафован на 10 тыс. рублей.

Также, по ее словам, было внесено представление министру образования Пензенской области Александру Воронкову.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Двое виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений», — резюмировала она.