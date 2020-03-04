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В Верхней Елюзани на создание двух ясельных групп направлено 42,5 млн. рублей

10:45 | 04.03.2020 | Образование

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Верхняя Елюзань, 4 марта 2020. PenzaNews. 42,5 млн. рублей направлено из федерального и регионального бюджетов на создание двух ясельных групп, рассчитанных на 40 воспитанников, при общеобразовательной школе села Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области в рамках нацпроекта «Демография». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Верхней Елюзани на создание двух ясельных групп направлено 42,5 млн. рублей

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«О детях будут заботиться четыре воспитателя и два помощника», — уточнили в ведомстве.

Как уточняется на сайте администрации Городищенского района, во вновь построенном на территории школы здании размещены игровые и спальные комнаты, специально для него закуплены развивающее, спортивное оборудование и новая мебель. Торжественное открытие детсада состоялось 17 февраля.

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком строительства блока образовательного дошкольного учреждения выступила школа Верхней Елюзани. Цена контракта на возведение нового здания составила более 40 млн. рублей. Подрядчиком являлась пензенская компания «Север».

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