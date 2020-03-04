В Минобразования отреагировали на резонанс вокруг обращения «господин» в школе под Пензой Образование

Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Обращения «господин учитель» и «госпожа учительница» используются в кадетских классах казачьей направленности школы поселка Мичуринский в определенных случаях, прописанных в положении, которое утверждено руководством учреждения, согласовано с добровольным общественно-патриотическим объединением «Пензенский союз казаков» и не противоречит нормам действующего законодательства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобразования Пензенской области после того, как в СМИ появились публикации об использовании такой формы обращения, что вызвало большой общественный резонанс.

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«Обучение в кадетских классах не является обязательным: его выбирают ученики и их родители по желанию. Для детей и родителей, которые не изъявили желание учиться в указанных классах, организованы общеобразовательные классы», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что обращение «господин учитель» принято во время торжественных мероприятий, при сдаче рапортов в начале и в конце урока, в ходе строевой подготовки, но оно не используется в учебном процессе и в свободное время.

«Со стороны педагогического персонала при проведении вышеуказанных мероприятий также используется обращение к ученикам «господа кадеты», «господин кадет», — говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что общение выстраивается на принципах равноправия и взаимного уважения сторон.

Ранее отец одного из учеников кадетского класса казачьей направленности школы поселка Мичуринский Пензенской области выразил недоумение по поводу того, что учащиеся в беседе с педагогом должны использовать фразу «господин учитель». По его мнению, слово «господин» относится к минувшей эпохе, когда «такое обращение подразумевало наличие господствующего класса».

