Летней оздоровительной кампанией будет охвачено около 78 тыс. пензенских школьников Образование

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Около 78 тыс. детей планируется охватить летней оздоровительной кампанией в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«14 тыс. 391 смогут отдохнуть в загородных лагерях, 2 тыс. 580 — в санаторно-оздоровительных организациях, 2 тыс. 502 — в лагерях труда и отдыха, 26 тыс. 353 — на базе школ, 650 — в лагере на Черноморском побережье, 31 тыс. 500 детей отправятся в многодневные походы и за пределы региона», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на отдых и оздоровление будут направлены около 11 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена» в соответствии с квотами выделено 252 путевки, в 2019-м была 221», — добавили в министерстве.