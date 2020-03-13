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Стало известно, что препятствует сносу здания бывшего общежития в Нижнем Ломове

17:10 | 13.03.2020 | Образование

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Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Здание бывшего общежития многопрофильного техникума в Нижнем Ломове Пензенской области, частичное обрушение которого произошло 11 марта, пока не может быть снесено, поскольку с регистрационного учета сняты не все граждане, проживавшие в нем ранее. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Стало известно, что препятствует сносу здания бывшего общежития в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для сноса здания общежития необходимо его списание с учета, для чего проводится работа по снятию с регистрационного учета граждан, зарегистрированных в нем», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что некоторые бывшие жильцы были сняты с регистрационного учета добровольно, другие — по решению суда.

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В Нижнем Ломове произошло частичное обрушение здания бывшего общежития

«Работа по снятию с регистрационного учета еще 21 жильца затруднена, так как неизвестно место их нахождения. Этот вопрос будет решаться в судебном порядке», — пояснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что здание законсервировано, не эксплуатируется с 2015 года, для безопасности окружающих оно огорожено.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 11 марта произошло частичное обрушение здания бывшего общежития нижнеломовского многопрофильного техникума, расположенного на улице Розы Люксембург.

В результате случившегося никто не пострадал.

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