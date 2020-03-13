Стало известно, что препятствует сносу здания бывшего общежития в Нижнем Ломове Образование

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Здание бывшего общежития многопрофильного техникума в Нижнем Ломове Пензенской области, частичное обрушение которого произошло 11 марта, пока не может быть снесено, поскольку с регистрационного учета сняты не все граждане, проживавшие в нем ранее. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Для сноса здания общежития необходимо его списание с учета, для чего проводится работа по снятию с регистрационного учета граждан, зарегистрированных в нем», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что некоторые бывшие жильцы были сняты с регистрационного учета добровольно, другие — по решению суда.

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«Работа по снятию с регистрационного учета еще 21 жильца затруднена, так как неизвестно место их нахождения. Этот вопрос будет решаться в судебном порядке», — пояснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что здание законсервировано, не эксплуатируется с 2015 года, для безопасности окружающих оно огорожено.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 11 марта произошло частичное обрушение здания бывшего общежития нижнеломовского многопрофильного техникума, расположенного на улице Розы Люксембург.

В результате случившегося никто не пострадал.