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В Каменке займутся обучением граждан в рамках нацпроектов

13:10 | 14.03.2020 | Образование

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Каменка, 14 марта 2020. PenzaNews. Техникум промышленных технологий и предпринимательства в городе Каменке Пензенской области подключился к реализации национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Каменке займутся обучением граждан в рамках нацпроектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в рамках нацпроекта «Демография» учреждение займется профессиональным обучением и дополнительным образованием граждан в возрасте 50 лет и старше и лиц предпенсионного возраста.

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Кроме того, будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также обратившихся в органы службы занятости безработных матерей, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Обучение будет проводиться по 39 специальностям.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» налажено сотрудничество с АО «Белинсксельмаш» и центром занятости населения Каменки.

По информации министерства образования Пензенской области, в настоящее 14 человек уже обучаются по программе повышения квалификации по специальности «Слесарь механосборочных работ».

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