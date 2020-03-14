В Каменке займутся обучением граждан в рамках нацпроектов Образование

Каменка, 14 марта 2020. PenzaNews. Техникум промышленных технологий и предпринимательства в городе Каменке Пензенской области подключился к реализации национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в рамках нацпроекта «Демография» учреждение займется профессиональным обучением и дополнительным образованием граждан в возрасте 50 лет и старше и лиц предпенсионного возраста.

Читайте также

На заводе «Белинсксельмаш» в рамках нацпроекта удалось достичь снижения трудоемкости

Кроме того, будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также обратившихся в органы службы занятости безработных матерей, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Обучение будет проводиться по 39 специальностям.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» налажено сотрудничество с АО «Белинсксельмаш» и центром занятости населения Каменки.

По информации министерства образования Пензенской области, в настоящее 14 человек уже обучаются по программе повышения квалификации по специальности «Слесарь механосборочных работ».