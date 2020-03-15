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В Пензенской области не будут переводить школьников на удаленное обучение

13:10 | 15.03.2020 | Образование

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Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Школы Пензенской области пока не будут переходить на дистанционную форму обучения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства образования региона.

В Пензенской области не будут переводить школьников на удаленное обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев коронавируса в настоящее время не зарегистрировано, в связи с чем перевода образовательного процесса на дистанционные формы не требуется», — говорится в тексте.

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В нем добавляется также, что в большинстве районов Пензенской области через неделю начнутся плановые каникулы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках усиления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции министерство просвещения России направило во все регионы страны рекомендацию при необходимости временно переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Также региональным органам управления образованием поручено предусмотреть своевременное проведение дезинфекционных мероприятий в подведомственных учреждениях, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

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