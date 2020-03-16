В Пензенской области школьники уйдут на каникулы 17 марта Образование

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Решение о продлении школьных каникул, которые продлятся с 17 по 31 марта, принято в Пензенской области с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), из-за которой на территории субъекта федерации введен решим повышенной готовности. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Это мера профилактическая. Сегодня по анализу эпидситуации в образовательных учреждениях она, такая жесткая мера, не требуется», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в понедельник, 16 марта.

Министр пояснил, что в течение дополнительных четырех дней каникул рекомендовано организовать консультации для учеников 9-х и 11-х классов по тем предметам, которые подростки выбрали для сдачи ГИА и ЕГЭ.

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Александр Воронков добавил, что для всех остальных классов после возвращения с каникул 1 апреля учебный процесс намечено скорректировать таким образом, что программа будет освоена в полном объеме.

«Учреждения дополнительного образования — в них объявлено свободное посещение по примеру других регионов. [...] Единственное мы рекомендуем: если секция, детский кружок проводится на базе школы, там его не проводить», — отметил он.

По словам Александра Воронкова, во время каникул будут проработаны различные варианты развития событий: при благоприятном сценарии 1 апреля дети приступят к занятиям, в противном случае они будут заниматься по индивидуальным учебным планам дистанционно, получая консультации учителей-предметников.

Министр добавил, что поездки в другие города, запланированные на период каникул, рекомендуется отменить.

«Мы детьми рисковать не можем», — подытожил он.