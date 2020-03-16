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ВАЖНО В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Детские сады в Пензенской области продолжат работать в обычном режиме

16:50 | 16.03.2020 | Образование

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Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Детские сады продолжат функционировать в Пензенской области, несмотря на введение на территории региона режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Детские сады в Пензенской области продолжат работать в обычном режиме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Те родители, которые считают необходимым и имеют возможность не водить детей в детский сад, пишут заявление на определенный период, а затем в упрощенном порядке — по справке участкового педиатра ребенок — приходит в детский сад и также посещает занятия», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в понедельник, 16 марта.

Министр добавил, что в дошкольных образовательных организациях будут усилены так называемые «утренние фильтры».

«Что касается утренников, массовых мероприятий с участием родителей или работников культуры, они запрещаются», — пояснил Александр Воронков.

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