В Пензенской области вузы переходят на дистанционное обучение Образование

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Вузы Пензенской области с учетом рекомендаций Минобрнауки России в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции приняли решение о переходе на обучение студентов с использованием цифровых технологий.

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В соответствии с приказом ректора Пензенского государственного университета Александра Гулякова, с 18 марта вводится режим дистанционного обучения. По данным пресс-службы ПГУ, он будет действовать для студентов всех форм обучения, за исключением программ ординатуры. Все спортивные, культурно-массовые и научные мероприятия перенесены до 1 апреля или до особого распоряжения.

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В Пензенской области школьники уйдут на каникулы 17 марта

В Пензенском государственном технологическом университете на дистанционное обучение планируется перейти с 17 марта. Как сообщается на сайте ПензГТУ, перенесены олимпиады школьников в рамках месяца естественных наук, отложено проведение дня открытых дверей в технологическом колледже, а форум «Профориентация» состоится в дистанционном формате.

На сайте Пензенского государственного университета архитектуры и строительства также размещено объявление, согласно которому с 17 марта обучение в ПГУАС будет организовано с помощью электронных и дистанционных образовательных технологий.

Согласно приказу ректора Пензенской государственной сельскохозяйственной академии Олега Кухарева, с 17 марта контактные занятия, в том числе лекции и лабораторные работы, по программам высшего и среднего профессионального образования отменены. Процесс обучения планируется организовать в дистанционном формате.