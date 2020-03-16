EN
00:54:05 Вторник, 17 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Пензенской области вузы переходят на дистанционное обучение

20:50 | 16.03.2020 | Образование

Печать

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Вузы Пензенской области с учетом рекомендаций Минобрнауки России в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции приняли решение о переходе на обучение студентов с использованием цифровых технологий.

В Пензенской области вузы переходят на дистанционное обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с приказом ректора Пензенского государственного университета Александра Гулякова, с 18 марта вводится режим дистанционного обучения. По данным пресс-службы ПГУ, он будет действовать для студентов всех форм обучения, за исключением программ ординатуры. Все спортивные, культурно-массовые и научные мероприятия перенесены до 1 апреля или до особого распоряжения.

Читайте также

В Пензенской области школьники уйдут на каникулы 17 марта

В Пензенском государственном технологическом университете на дистанционное обучение планируется перейти с 17 марта. Как сообщается на сайте ПензГТУ, перенесены олимпиады школьников в рамках месяца естественных наук, отложено проведение дня открытых дверей в технологическом колледже, а форум «Профориентация» состоится в дистанционном формате.

На сайте Пензенского государственного университета архитектуры и строительства также размещено объявление, согласно которому с 17 марта обучение в ПГУАС будет организовано с помощью электронных и дистанционных образовательных технологий.

Согласно приказу ректора Пензенской государственной сельскохозяйственной академии Олега Кухарева, с 17 марта контактные занятия, в том числе лекции и лабораторные работы, по программам высшего и среднего профессионального образования отменены. Процесс обучения планируется организовать в дистанционном формате.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор обратился к жителям в связи с риском распространения коронавируса В Пензенской области на коронавирус проверили более 300 человек
Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент Глава Пензы взял на контроль решение проблем, с которыми к нему обратились жители
Заключен под стражу житель Заречного, обвиняемый в убийстве Детские сады в Пензенской области продолжат работать в обычном режиме
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама