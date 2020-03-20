В Пензенской области с 23 марта колледжи перейдут на дистанционную форму обучения Образование

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Колледжи Пензенской области перейдут на дистанционную форму обучения с предстоящего понедельника, 23 марта, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«В Пензенской области 20 тыс. 874 студента, обучающихся в СПО [учреждениях среднего профессионального образования]», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 20 марта.

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Александр Воронков особо обратил внимание на то, что студентов в это время не будут выселять из общежитий.

«Те, кто проживает в общежитии, а в городе Пензе это 1 тыс. 359 человек, могут воспользоваться тем, что останутся в общежитии, потому что здесь обеспечена инфраструктура. Из них 226 человек — это лица из числа детей-сирот, которые получают питание и поддержку. Таким образом, мы обеспечим и дистанционную подготовку, и в общежитии обеспечим соблюдение санитарных правил и норм», — пояснил министр.

По его словам, планируется, что дистанционное обучение в колледжах, как и в школах, будет организовано до 12 апреля.