EN
17:01:50 Пятница, 20 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с 23 марта колледжи перейдут на дистанционную форму обучения

16:18 | 20.03.2020 | Образование

Печать

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Колледжи Пензенской области перейдут на дистанционную форму обучения с предстоящего понедельника, 23 марта, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области с 23 марта колледжи перейдут на дистанционную форму обучения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области 20 тыс. 874 студента, обучающихся в СПО [учреждениях среднего профессионального образования]», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 20 марта.

Читайте также

В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением находятся 485 человек

Александр Воронков особо обратил внимание на то, что студентов в это время не будут выселять из общежитий.

«Те, кто проживает в общежитии, а в городе Пензе это 1 тыс. 359 человек, могут воспользоваться тем, что останутся в общежитии, потому что здесь обеспечена инфраструктура. Из них 226 человек — это лица из числа детей-сирот, которые получают питание и поддержку. Таким образом, мы обеспечим и дистанционную подготовку, и в общежитии обеспечим соблюдение санитарных правил и норм», — пояснил министр.

По его словам, планируется, что дистанционное обучение в колледжах, как и в школах, будет организовано до 12 апреля.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в выходные будут организованы дополнительные точки продажи местной продукции Обвиняемая в убийстве жительница Пензы заключена под стражу
В Пензе водитель «ВАЗа» осужден за гибель двух женщин в результате ДТП Пензенский центр крови приобрел анализатор для подсчета остаточных лейкоцитов
Восстановлена картина убийства мужчины в доме на улице Овражной в Пензе Двое мужчин избили жителя Тамалы и заставили перевести им 90 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама