В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением находятся 485 человек Медицина

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. 485 человек находятся под медицинским наблюдением в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в пятницу, 20 марта.

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«Больной по-прежнему один, новых случаев коронавируса нет», — отметила она.

Дина Черемушкина добавила, что к настоящему времени проведено 1 тыс. 15 исследований на коронавирус.

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В России за сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавируса

По ее словам, на горячую линию регионального Минздрава за пять дней поступило 300 звонков.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 — у граждан РФ, 11 — у иностранцев. Девять человек выздоровели. Летальных исходов не зафиксировано.

За последние сутки зарегистрировано 52 случая заболевания.

Под медицинским наблюдением в целом по России с начала 2020 года находились свыше 69 тыс. человек. По состоянию на 19 марта, под контролем остаются 27 тыс. 487 человек.