В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением находятся 485 человек
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Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. 485 человек находятся под медицинским наблюдением в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в пятницу, 20 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Больной по-прежнему один, новых случаев коронавируса нет», — отметила она.
Дина Черемушкина добавила, что к настоящему времени проведено 1 тыс. 15 исследований на коронавирус.
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По ее словам, на горячую линию регионального Минздрава за пять дней поступило 300 звонков.
Согласно информации Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 — у граждан РФ, 11 — у иностранцев. Девять человек выздоровели. Летальных исходов не зафиксировано.
За последние сутки зарегистрировано 52 случая заболевания.
Под медицинским наблюдением в целом по России с начала 2020 года находились свыше 69 тыс. человек. По состоянию на 19 марта, под контролем остаются 27 тыс. 487 человек.