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АКТУАЛЬНО В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 30 апреля, в регионе зарегистрировано 27 случаев COVID-19

В Пензенской области с 6 по 30 апреля обучение школьников и студентов колледжей будет проходить дистанционно

13:06 | 04.04.2020 | Образование

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Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Обучение школьников и студентов колледжей будет организовано в Пензенской области в период с 6 по 30 апреля в дистанционной форме из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Соответствующий приказ министерства образования региона подписала и.о. главы ведомства Лилия Чащина в минувшую пятницу, 3 апреля.

В Пензенской области с 6 по 30 апреля обучение школьников и студентов колледжей будет проходить дистанционно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом внесены изменения в приказ от 16 марта, в котором прописаны меры по реализации постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

«Организовать осуществление муниципальными общеобразовательными организациями в период с 6 апреля по 30 апреля включительно реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе.

В нем также уточнен пункт, касающийся функционирования ссузов.

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«Осуществлять в период с 23 марта по 28 марта и с 6 апреля по 30 апреля включительно реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, соответствующих дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказано в документе.

Согласно приказу, с 3 по 30 апреля включительно установлены нерабочие дни.

Комментируя данный документ, в пресс-службе министерства образования Пензенской области сообщили, что учащиеся и педагоги в указанный период будут находиться в условиях домашней самоизоляции.

«Каждая образовательная организация самостоятельно организует процесс обучения», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в детских садах будут созданы дежурные группы для детей граждан, работающих в непрерывно действующих организациях.

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