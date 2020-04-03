В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 30 апреля Общество

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Режим самоизоляции, который был введен в Пензенской области с 31 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), продлен по 30 апреля. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в пятницу, 3 апреля.

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Согласно тексту документа, в этот период граждане не должны покидать места проживания или пребывания.

При этом по-прежнему предусмотрен ряд исключений. К ним относятся случаи обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, наличия прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы, которая не приостановлена, а также к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, и выноса отходов до ближайшего места накопления ТКО.

Как и раньше, введенные ограничения не распространяются на работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, на случаи оказания медицинской помощи, на деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на сотрудников организаций жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также компаний, связанных с ведением строительства и осуществляющих управление многоквартирными домами.

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Вместе с тем такие работающие граждане теперь обязаны иметь при себе справку от работодателя, форма которой утверждена постановлением губернатора от 3 апреля, или удостоверение, подтверждающее осуществление деятельности, не подпадающей под ограничения.

Согласно тексту документа, по 30 апреля продлено действие ряда ограничений, касающихся работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Также не будут работать розничные рынки, ярмарки и торговые центры по продаже непродовольственной группы товаров, за исключением находящихся в них детских магазинов, организаций по продаже товаров первой необходимости и аптек.

Помимо этого, до конца апреля приостановлена деятельность салонов красоты и массажа, соляриев, бань, саун и других подобных организаций.

В этот период запрещено проведение любых массовых мероприятий.