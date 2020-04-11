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В Пензе агропромышленный колледж направит 4 млн. рублей на создание инклюзивной среды

13:37 | 11.04.2020 | Образование

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Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Пензенский агропромышленный колледж потратит примерно 4 млн. рублей на создание инклюзивной среды для студентов с нарушениями слуха. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензе агропромышленный колледж направит 4 млн. рублей на создание инклюзивной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Денежные средства будут направлены на закупку портативной информационной индукционной системы, системы субтитрирования, интерактивных комплектов, часов «Wake N Shake», графических планшетов, ноутбуков, принтеров, установки замкнутого цикла водоснабжения. Также будет приобретена реабилитационная «ГАЗель Next», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что субсидия из федерального бюджета предоставлена учреждению по итогам конкурсного отбора, проведенного в 2019 году.

«На базе колледжа ведется обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» и специальностям «Информационные системы (по отраслям)», «Ихтиология и рыбоводство», — пояснили в Минобразования.

В пресс-службе добавили, что с 2018 года колледж имеет статус базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профобразования инвалидов.

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