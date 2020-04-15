В центре «Максимум» подвели первые итоги перехода на дистанционное обучение Образование

Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Первые итоги перехода на дистанционный формат обучения, который был осуществлен на следующий день после введения в Пензенской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), подвели в репетиторском центре «Максимум».

Фото: репетиторский центр «Максимум»

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ООО «Максимум» Дмитрий Поздняков, система, объединившая в общей сложности более 200 человек из Пензы и Заречного, была развернута техническими специалистами компании «Максофт» всего за несколько часов — в итоге и дети, и репетиторы смогли оперативно ею воспользоваться.

По словам собеседника агентства, подобный формат обучения действовал и раньше, но он был ориентирован в первую очередь на тех, кто не мог посещать центр по болезни.

«Сейчас же все наши ребята в 9.00 выходят в сеть на занятия по предметам, которые длятся до 14.00. Особенность занятий в том, что они проходят как в записи, так и в реальном времени. Во второй половине дня младшие воспитанники посещают «онлайн-продленку», среднее звено переходит к факультативам. Домашнее задание дети младшего звена готовят под присмотром репетитора, который отвечает на все вопросы по видеосвязи. Такой подход позволяет понять, как каждый ребенок усвоил пройденный материал», — пояснил Дмитрий Поздняков.

По его мнению, последние четыре недели показали, что модель обучения, используемая центром «Максимум», может быстро адаптироваться под изменяющуюся ситуацию с сохранением качества знаний.

В свою очередь отец одного из обучающихся Сергей Мигин обратил внимание на то, что еще несколько месяцев назад сложно было представить, что из-за коронавируса обычные школы окажутся временно закрыты для посещения, а учителя будут вести уроки удаленно.

«Много людей в мире учится дистанционно. Однако нас с детства приучали, что школа — это обязательное посещение классов, непосредственное присутствие преподавателя. И поэтому, на мой взгляд, многие боятся дистанционного обучения, считая, что если ты не приходишь в школу, то это не учеба. Даже хорошо, что у моего сына есть такой опыт обучения», — сказал он.

Кроме того, Сергей Мигин отметил, что все онлайн-платформы, с помощью которых осуществляются занятия в центре «Максимум», довольно просты в использовании и его ребенку не составило большого труда самостоятельно разобраться с ними.

Комментируя применение современных IT-технологий в сфере образования, заместитель генерального директора ООО «Максофт» Владимир Курамов высказал мысль о том, что зачастую ставка делается на бесплатные облачные решения, но при этом пользователи периодически сталкиваются с их нестабильной работой.

«Изучив рынок и опыт частных школ страны, наши специалисты пришли к выводу, что обеспечить бесперебойный процесс обучения можно лишь при условии внедрения нескольких решений. Кстати, «Максимум» стал одним из первых в регионе, кто пошел по такому пути. Мы готовы делиться наработанным опытом со всеми организациями. Система легко масштабируется под любые задачи. Также мы активно внедряем системы дистанционной работы для компаний по всей России», — сказал замруководителя «Максофта».