«АлексСтрой» построит второй корпус детсада в Заре Образование

Пенза, 17 мая 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «АлексСтрой», возглавляемое депутатом пензенской гордумы Алексеем Савичевым, построит корпус №2 детского сада на улице Турищева в микрорайоне Заря города Пензы.

Фото: Pgduma.ru

Управление капитального строительства Пензы по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка, заключило с данной организацией муниципальный контракт по начальной (максимальной) цене — 122 млн. 468 тыс. 540 рублей.

Сдать объем необходимо до 15 декабря.

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По словам Алексея Савичева, работы будут осуществляться в две смены.

«Мы приложим все силы, чтобы новый корпус дошкольного учреждения был не хуже, а даже лучше уже существующего», — сказал он в беседе с главой города Владимиром Мутовкиным и вице-мэром Магомедом Агамагомедовым, которые посетили стройплощадку в минувшую субботу, 16 мая.

Как сообщает пресс-служба гордумы, новый корпус на 100 мест будет двухэтажным: на первом планируется разместить группы для детей ясельного возраста, пищеблок и медкабинет, на втором — группы для детей старшего возраста. Также в здании будут предусмотрены небольшой спортивный и музыкальный класс.