«Последний звонок» в школах Пензенской области пройдет в онлайн-формате Образование

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Праздник «Последний звонок», который ежегодно проводится в школах по окончании учебного года, будет организован в Пензенской области в онлайн-формате в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«В связи с тем, что сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, массовые мероприятия в школах не допускаются, тем более с участием детей. Мы сейчас разрабатываем методические рекомендации о проведении праздника «Последний звонок» в онлайн-режиме, дистанционно», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил отслеживать ситуацию и при необходимости вносить коррективы в намеченные планы.

В школах Пензенской области обучаются 11 тыс. 384 девятиклассника и 5 тыс. 555 одиннадцатиклассников.

Предполагается, что праздник «Последний звонок» будет организован в школах Пензенской области 21 мая.