Пристрой к детсаду в Бессоновке возведет компания из Дагестана Образование

Бессоновка, 21 мая 2020. PenzaNews. Зарегистрированное в Дагестане общество с ограниченной ответственностью «Бетон» возведет пристрой к детскому саду в селе Бессоновка Пензенской области в рамках нацпроекта «Демография». Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Фото: Zhil.pnzreg.ru

Ранее эта организация была признана победителем электронного аукциона. Конкуренцию «Бетону» составила фирма «АлексСтрой», возглавляемая депутатом пензенской гордумы Алексеем Савичевым. Однако предложенная ею цена оказалась выше, чем у иногороднего подрядчика.

В итоге муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад села Бессоновка» в лице директора Светланы Серебряковой заключило контракт с ООО «Бетон», от лица которого документ подписал директор Рамазан Рамазанов.

Цена контракта составила 43 млн. 373 тыс. 897 рублей 50 копеек.

Дата завершения работ — 25 августа 2021 года.

В соответствии с документацией, размещенной на портале госзакупок, одноэтажный корпус будет представлять собой здание прямоугольной формы, соединенное с существующим детским садом переходом.

Внутри планируется предусмотреть две группы, каждая из которых будет рассчитана на 20 детей. Также намечено обустроить зал для музыкальных и спортивных занятий, кабинет логопеда, комнату персонала и служебно-бытовые помещения.