Иван Белозерцев записал видеообращение к выпускникам пензенских школ Образование

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал видеообращение к выпускникам школ в связи с праздником «Последний звонок», который в 2020 году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате.

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«Дорогие ребята! Сегодня у вас особый и очень необычный день. Вы прощаетесь со школой, но не так, как делали это ваши бабушки и дедушки, родители, старшие братья и сестры, а значит, у вас свой уникальный путь жизни, который открывается именно сегодня. Идите по нему с уверенностью в своих силах. У вас все получится, ведь вы молоды, талантливы, энергичны. Любимая школа, замечательные педагоги дали вам не только знания, но и умение принимать решения, делать выбор. Помните об этом всегда с благодарностью и никогда не забывайте о своих учителях, сколько бы ни прошло лет», — отметил глава региона.

Он поблагодарил педагогов Пензенской области за самоотверженный труд и любовь к детям, а также родителей, бабушек и дедушек выпускников за поддержку подрастающего поколения.

«Уважаемые выпускники, смело идите по жизни, дерзайте, и тогда сбудутся все ваши мечты. Здоровья вам, счастья, любви и благополучия! С праздником вас, дорогие друзья!» — сказал Иван Белозерцев.