EN
19:30:36 Пятница, 29 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 155 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 681 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

Иван Белозерцев записал видеообращение к выпускникам пензенских школ

09:30 | 29.05.2020 | Образование

Печать

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал видеообращение к выпускникам школ в связи с праздником «Последний звонок», который в 2020 году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате.

Иван Белозерцев записал видеообращение к выпускникам пензенских школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие ребята! Сегодня у вас особый и очень необычный день. Вы прощаетесь со школой, но не так, как делали это ваши бабушки и дедушки, родители, старшие братья и сестры, а значит, у вас свой уникальный путь жизни, который открывается именно сегодня. Идите по нему с уверенностью в своих силах. У вас все получится, ведь вы молоды, талантливы, энергичны. Любимая школа, замечательные педагоги дали вам не только знания, но и умение принимать решения, делать выбор. Помните об этом всегда с благодарностью и никогда не забывайте о своих учителях, сколько бы ни прошло лет», — отметил глава региона.

Он поблагодарил педагогов Пензенской области за самоотверженный труд и любовь к детям, а также родителей, бабушек и дедушек выпускников за поддержку подрастающего поколения.

«Уважаемые выпускники, смело идите по жизни, дерзайте, и тогда сбудутся все ваши мечты. Здоровья вам, счастья, любви и благополучия! С праздником вас, дорогие друзья!» — сказал Иван Белозерцев.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе пока нет ясности с работой загородных лагерей Пришкольные лагеря в Пензе летом 2020 года открыты не будут — Сергей Волков
В Пензе планируется построить крытый отапливаемый футбольный манеж В Каменке в основание здания ФОКа заложена капсула с письмом потомкам
В Пензе юные программисты получили призы от «Ростелекома» по итогам «Весны на Марсе» В Заречном составлено более 180 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама