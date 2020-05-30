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В Пензенской области придумали, чем занять детей летом

15:52 | 30.05.2020 | Образование

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Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области анонсировало запуск двух проектов, благодаря реализации которых планируется организовать досуг детей в период летних каникул с учетом ограничений, действующих в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В Пензенской области придумали, чем занять детей летом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Один из них — «Онлайн-лето – 58» — предусматривает работу школ по единой модели, при которой на каждой неделе определены тематические дни: исследовательский понедельник, спортивно-трудовой вторник, творческая среда, профориентационный четверг, интеллектуальная пятница и культурная суббота.

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Также учреждение может включить в программу другие направления с учетом своего профиля.

Второй проект — «Умное лето – 58» — предполагает организацию учреждениями дополнительного образования различных дистанционных мероприятий по шести направлениям: техническому, художественному, социально-педагогическому, туристско-краеведческому, спортивно-оздоровительному и естественно-научному.

Реестр учреждений, выразивших готовность подключиться к этому проекту, размещен на сайте министерства образования Пензенской области.

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