В Пензе пока нет ясности с работой загородных лагерей Образование

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Администрация Пензы пока не располагает информацией о том, когда начнут действовать загородные оздоровительные лагеря и насколько продолжительными будут смены. Об этом сообщил вице-мэр Сергей Волков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день у нас нет четкой ясности», — сказал он в ходе 10-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу. 29 мая.

Сергей Волков пояснил, что накануне были получены новые требования Роспотребнадзора, касающиеся деятельности загородных лагерей.

По его словам, в частности, необходимо обеспечить работу дополнительных медицинских работников, предусмотреть бесконтактные термометры, дозаторы с дезинфицирующими средствами и бактерицидные лампы.

«Сказать сейчас, когда это будет и когда откроются эти смены, пока не могу», — добавил вице-мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.