Обстановка в пензенском областном центре СВМП остается напряженной — главврач Образование

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Обстановка в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, куда поступают пациенты с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжелом состоянии, остается напряженной. Об этом сообщил главврач учреждения здравоохранения Сергей Рыбалкин.

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«Прошло уже практически скоро три месяца, как мы в этом находимся. Наверное, мы немножко привыкли уже, освоились, стали быстрее разбираться в ситуации. Это, да, немножко легче», — сказал он журналистам в понедельник, 1 июня.

В то же время, по словам Сергея Рыбалкина, у персонала накопилась хроническая усталость, а также имеет место эмоциональное выгорание.

«Вот это мы сейчас уже начинаем испытывать на себе», — пояснил руководитель центра.

Он добавил, что больных меньше не стало, поскольку в учреждение доставляют всех пациентов в тяжелом состоянии без сопутствующих патологий.

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«У нас продолжает обстановка быть напряженной. У нас лежат больше людей, чем положено, но что поделаешь, справляемся», — отметил главврач.

Сергей Рыбалкин уточнил, что всего в центре проходят лечение 480 пациентов, из них примерно 460 — с коронавирусом или с подозрением на COVID-19.

Он выразил мнение, что во многом сложившаяся ситуация — последствия первомайских праздников и несоблюдения мер предосторожности в общественных местах.

«Посмотрите, что творится в городе, народ гуляет без масок, на рынке столпотворение бывает, [...] люди идут, контактируют», — констатировал главврач пензенского областного центра СВМП.