В Пензенской области более 2 тыс. человек госпитализированы с пневмонией, 48 находятся на ИВЛ Медицина

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. 2 тыс. 269 человек с внебольничными пневмониями продолжают лечение в стационарах Пензенской области, из них 87 пациентов находятся в отделениях реанимации, 48 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Оксана Чижова в понедельник, 1 июня.

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«По оперативным данным, у нас зарегистрировано сегодня 2 тыс. 417 случаев коронавирусной инфекции, из них выздоровели 1 тыс. 855 [человек]. Вчера 28 человек мы выписали», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи.

Оксана Чижова напомнила, что за весь период в Пензенской области умерли 19 пациентов с коронавирусом.

По ее словам, под медицинским наблюдением остаются свыше 5 тыс. человек, контактировавших с заразившимися COVID-19.

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Комментируя текущую ситуацию в Пензенской области, она охарактеризовала ее как стабильную.

«Мы застабилизировались и пока находимся вот в стабильном таком состоянии. Ежедневно около 1,4 тыс. случаев вызовов скорой медицинской помощи», — пояснила Оксана Чижова, уточнив, что это обращения не только по поводу пневмонии, но и по другим заболеваниям.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 14 июня предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.