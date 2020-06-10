Принят закон об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием Образование

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Региональный закон, предусматривающий обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов, принят в Пензенской области в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в среду, 10 июня.

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Представляя соответствующий законопроект, министр образования региона Александр Воронков пояснил, что он подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам церемонии оглашения послания Федеральному Собранию.

«Каждый учащийся в начальной школе будет обеспечен не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка», — сказал он.

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Министр пояснил, что софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием будет осуществляться в виде субсидий из федерального бюджета в размере, порядке и на условиях, которые определены правительством РФ.

«В Пензенской области заложено на бесплатное горячее питание 51 млн. 708 тыс. 700 рублей. Из федерального бюджета поступило 164 млн. 382 тыс. 500 рублей», — уточнил Александр Воронков.

Он добавил, что в новом учебном году действие данного закона, который вступит в силу 1 сентября, будет распространено на 55 тыс. 551 ребенка.

Принятие закона поддержали все 32 присутствующих на сессии депутата регионального парламента.