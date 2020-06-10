EN
19:20:02 Среда, 10 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 651 человек выздоровел, 28 пациентов умерли

Принят закон об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием

17:25 | 10.06.2020 | Образование

Печать

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Региональный закон, предусматривающий обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов, принят в Пензенской области в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в среду, 10 июня.

Принят закон об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя соответствующий законопроект, министр образования региона Александр Воронков пояснил, что он подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам церемонии оглашения послания Федеральному Собранию.

«Каждый учащийся в начальной школе будет обеспечен не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка», — сказал он.

Читайте также

В Пензенской области около 160 учеников младших классов не едят в школах из-за аллергии

Министр пояснил, что софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием будет осуществляться в виде субсидий из федерального бюджета в размере, порядке и на условиях, которые определены правительством РФ.

«В Пензенской области заложено на бесплатное горячее питание 51 млн. 708 тыс. 700 рублей. Из федерального бюджета поступило 164 млн. 382 тыс. 500 рублей», — уточнил Александр Воронков.

Он добавил, что в новом учебном году действие данного закона, который вступит в силу 1 сентября, будет распространено на 55 тыс. 551 ребенка.

Принятие закона поддержали все 32 присутствующих на сессии депутата регионального парламента.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области запретили продажу спиртного в небольших заведениях в жилых домах ДТП в Пензенской области унесло жизни двоих человек
Пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя Александра Кожевникова В Пензе вынесен приговор женщине, вонзившей ножницы в шею сожителя
День профсоюзов Пензенской области будет отмечаться 27 октября В Кузнецке на две недели отключат горячую воду
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама