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Детские лагеря в Пензенской области откроют не ранее третьего этапа снятия ограничений

11:17 | 13.06.2020 | Образование

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Пенза, 13 июня 2020. PenzaNews. Организации отдыха и оздоровления детей, расположенные в Пензенской области, смогут принять школьников не ранее третьего этапа снятия ограничений, введенных в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в субботу, 13 июня.

Детские лагеря в Пензенской области откроют не ранее третьего этапа снятия ограничений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории региона предварительно планируется работа 302 организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся под непосредственным надзором управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в том числе 12 загородных стационарных лагерей. В них планируется отдых и оздоровление 20 тыс. 746 детей и подростков», — уточняется в тексте.

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В нем добавляется, что «сроки открытия лагерей в настоящий момент не определены».

Вместе с тем в сообщении отмечается, что до организаций, в введении которых находятся летние лагеря, доведены методические рекомендации по работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

«В соответствии с предписаниями и рекомендациями, в лагерях проводятся подготовительные мероприятия: благоустройство территорий, подготовка зданий и строений, обработка постельных принадлежностей, закупка оборудования, столовой и кухонной посуды, инвентаря, приобретение установок для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, кожных антисептиков и так далее», — поясняется в тексте.

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