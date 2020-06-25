«Гражданпроект» разработает документацию для строительства школы на улице Измайлова в Пензе
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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Специалисты компании «Гражданпроект», возглавляемой Юрием Шляхиным, разработают проектную документацию для строительства школы на 1,1 тыс. мест на улице Измайлова в Пензе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Соответствующий муниципальный контракт с данной организацией заключило МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» по результатам открытого конкурса в электронной форме.
На него было подано три заявки: от московской фирмы «Родекс», а также от двух пензенских — «Союзпроект» и «Гражданпроект».
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Компания «Гражданпроект» предложила наиболее высокую цену — 5 млн. рублей, но, несмотря на это, была признана победителем, поскольку по критерию «Квалификация участника» набрала самое большое число баллов.
Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, проектная документация должна быть готова к 24 ноября 2020 года.
Предполагается, что строительство объекта будет осуществляться в 2021 году.
В соответствии с требованиями заказчика, в базовой компоновке здания высотой 2–3 этажа с подвалом необходимо предусмотреть различные модули: учебные, базовый спортивный, арт-модуль, зону столовой и пространство для библиотеки-медиатеки.
Блок начальной школы должен иметь отдельный вход и собственный гардероб.