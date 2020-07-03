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Четыре учреждения образования Пензенской области получат федеральные гранты

10:25 | 03.07.2020 | Образование

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Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Четыре образовательные организации Пензенской области вошли в число победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий по ведомственной целевой программе «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» госпрограммы «Развитие образования».

Четыре учреждения образования Пензенской области получат федеральные гранты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Денежные средства будут выделены в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии от 30 июня, по 1 млн. 11 тыс. 152 рубля получат лицей современных технологий управления №2, финансово-экономический лицей №29 и гимназия №1 имени В.Г. Белинского города Пензы.

Кроме того, грант в 1 млн. рублей выиграла школа №5 города Кузнецка.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, в гимназии №1 будет реализован проект «Перезагрузка: от методической службы гимназии до сетевого ресурсного центра повышения качества образования «Рост», в ЛСТУ №2 будут развивать предпринимательские компетенции в рамках проекта «Грани», в финансово-экономическом лицее №29 намечено создать экологический учебно-методический центр «Зеленая школа», а в школе №5 Кузнецка — городской экологический центр «Эко-школа».

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