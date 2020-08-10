В пензенскую школу-интернат для слабослышащих поступило новое оборудование Образование

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Новое оборудование и мебель поступили в пензенскую школу-интернат для глухих и слабослышащих детей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, для мастерских приобретены станки — сверлильный, токарный, заточечный, универсальный; верстаки и инструменты.

Помимо этого, поставлено оборудование для кабинетов по физике, химии, биологии, для швейного и поварского, а также для помещения, в котором работает дефектолог.

Кроме того, поступили мольберты, кисти, комплекты художественных наборов и аудиоборудование.

Произведен косметический ремонт мастерской по направлению «Рабочий по обслуживанию зданий» для установки лабораторного стенда «Монтаж сантехнического оборудования».

Обновление материально-технической базы учреждения осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 7,8 млн. рублей.