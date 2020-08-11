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Прокуратура выявила нарушения при содержании территорий вблизи пензенских школ и детсадов

11:55 | 11.08.2020 | Образование

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Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили нарушения в сфере благоустройства территорий вблизи школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Прокуратура выявила нарушения при содержании территорий вблизи пензенских школ и детсадов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, прокуратурой Ленинского района Пензы в восьми дошкольных образовательных организациях, 11 школах и одном учреждении дополнительного образования детей установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

В нем уточняется, что они выразились в ненадлежащем наружном освещении, наличии аварийных деревьев и некачественном асфальтовом покрытии.

«В целях их устранения прокуратурой района внесено представление начальнику управления образования Пензы [Юрию Голодяеву], которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к устранению нарушений», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы установлены аналогичные нарушения на территории 16 детсадов, 19 школ и двух учреждений допобразования.

«Прокуратурой Бессоновского района выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории двух школ и одного детского сада в части повреждения грунтового покрытия футбольного поля, а также наличия деревьев, находящихся в аварийном состоянии. [...] По результатам проверки внесены представления руководителям образовательных организаций», — отмечается в сообщении.

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