Прокуратура выявила нарушения при содержании территорий вблизи пензенских школ и детсадов Образование

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили нарушения в сфере благоустройства территорий вблизи школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

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«Так, прокуратурой Ленинского района Пензы в восьми дошкольных образовательных организациях, 11 школах и одном учреждении дополнительного образования детей установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

В нем уточняется, что они выразились в ненадлежащем наружном освещении, наличии аварийных деревьев и некачественном асфальтовом покрытии.

«В целях их устранения прокуратурой района внесено представление начальнику управления образования Пензы [Юрию Голодяеву], которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к устранению нарушений», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы установлены аналогичные нарушения на территории 16 детсадов, 19 школ и двух учреждений допобразования.

«Прокуратурой Бессоновского района выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории двух школ и одного детского сада в части повреждения грунтового покрытия футбольного поля, а также наличия деревьев, находящихся в аварийном состоянии. [...] По результатам проверки внесены представления руководителям образовательных организаций», — отмечается в сообщении.