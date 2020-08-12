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Школы Пензенской области 1 сентября примут почти 131 тыс. учеников

11:11 | 12.08.2020 | Образование

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Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Школы Пензенской области 1 сентября примут 130 тыс. 731 ученика, что почти на 3 тыс. человек больше, чем в 2019–2020 учебном году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Школы Пензенской области 1 сентября примут почти 131 тыс. учеников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Порог школы переступят 13 тыс. 957 первоклассников», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что предстоящий учебный год станет завершающим для 5 тыс. 790 учеников 11 классов.

«В Пензенской области 73% образовательных организаций прошли приемку», — сказали в пресс-службе, уточнив, что основной период проверки готовности школ завершится 17 августа.

В Минобразования напомнили, что в этом году свои двери для учеников распахнут две новые школы в микрорайоне Арбеково города Пензы на 800 и 1 тыс. 100 мест.

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