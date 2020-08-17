В Пензенской области августовский педагогический форум пройдет в онлайн-формате Образование

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Региональный педагогический форум, который ежегодно проводится в преддверии нового учебного года, будет организован в Пензенской области в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2020 году мероприятие получило название «Системное развитие регионального образования: реалии и новые возможности в Пензенской области».

Согласно программе форума, опубликованной на сайте Института регионального развития, в четверг, 20 августа, состоится цифровой марафон «Управление изменениями в образовании: новые возможности в условиях реализации национального проекта «Образование». На десяти дискуссионных площадках участники обменяются опытом.

Читайте также

В Пензенской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 27 августа

21 августа пройдет практический интенсив «Шпаргалка для педагогов» по восьми направлениям.

В понедельник, 24 августа, восемь тематических площадок объединит тема «Региональное образование: расписание на завтра».

Помимо этого, в рамках августовского форума 20–31 августа будет организована онлайн-выставка «Достижения и перспективы развития региональной системы образования».

Единственным очным мероприятием станет пленарное заседание, которое состоится в киноконцертном зале «Пенза» 25 августа. В ходе него будут подведены итоги работы дискуссионных площадок.